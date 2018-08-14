Госнефтекомпания Венесуэлы перейдет на расчеты в криптовалюте

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что с 20 августа все денежные операции государственной нефтяной компании PDVSA будут осуществляться в национальной криптовалюте валюте петро.

"Все операции PDVSA будут осуществляться в петро, это глобальное изменение всей монетарной системы страны", - сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

Глава Венесуэлы также обратил внимание на необходимость изменения экономики, зависящей от нефти. "Давайте увеличим производство золота и остальных минералов. Давайте увеличим доходы от туризма", - предложил он.

20 августа власти Боливарианской Республики собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.