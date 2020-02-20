Мадуро объявил реструктуризацию в нефтяной отрасли из-за американских санкций

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайную энергетическую ситуацию, чтобы защитить нефтяную промышленность от «империалистической агрессии» и поручил создать президентскую комиссию, которая займется процессом реструктуризации национальной нефтяной промышленности.

«Создается президентская комиссия по обороне, реструктуризации и реорганизации национальной нефтяной промышленности», - заявил Мадуро во время встречи с представителями нефтяной промышленности в Каракасе, которая транслировалась по государственному телевидению, передает ТАСС.

Глава Венесуэлы отметил, что в состав комиссии войдут вице-президент по вопросам экономики и финансов республики Тарек эль-Айссами и министр обороны Владимир Падрино Лопес. «Венесуэла должна быть мировой нефтяной державой», - подчеркнул Мадуро.

Он заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо несет ответственность за санкции США.

«Его зовут Хуан Гуайдо, эта канализационная крыса, которая продает родину. <...> Он просил об этих санкциях против вас».

«Более 84% венесуэльцев против политики санкций и блокады Соединенных Штатов, только 8% нерационально поддерживают эту преступную политику», - сказал Мадуро.

Он заявил, что санкции наносят ущерб населению страны.

«Санкции не наносят ущерб Мадуро. Санкции наносят ущерб рабочим и в целом Венесуэле», - подчеркнул Мадуро.

Во вторник администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

На завершение сделок с Rosneft Trading Вашингтон предоставил 90 дней.