В мире число заражений коронавирусом превысило 531,46 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 531467537 (+518229 сутки) по данным Worldometer на 10:05 29 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6310530 (+841) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23050496 (-49889) человек, из них 37611 (-42) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 502106511 (+567277) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 85711442 (+11595) случаями заражения, Индия – 43153043 (+2828), Бразилия – 30976406 (+55261), Франция – 29462998 (+23582) и Германия – 26280221 (+26097). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 88530, Тайвань – 80845, Бразилия – 55261, Австралия – 32810, Япония – 28335. Беларусь (-) – на 102 (+28) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1031259, Бразилия – 666435, Индия – 524586, Россия – 378870 и Мексика – 324768. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 127, Россия – 86, Бразилия – 70, Италия – 66, Австралия – 56. Беларусь – на 84 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.