В мире число заражений коронавирусом превысило 532,83 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 532836107 (+626062 сутки) по данным Worldometer на 8:21 1 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6313742 (+1725) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22582368 (-146269) человек, из них 37394 (+1991) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 503939997 (+770606) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 85901797 (+44016) случаями заражения, Индия – 43161366 (+2784), Бразилия – 31019038 (+41377), Франция – 29519253 (+35142) и Германия – 26369774 (+59480). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 96030, Тайвань – 80705, Германия – 59480, США – 44016, Бразилия – 41377. Беларусь (-) – на 132 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1031613, Бразилия – 666727, Индия – 524636, Россия – 379117 и Мексика – 324879. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Германия – 332, Бразилия – 159, США – 129, Великобритания – 110, Тайвань – 90. Беларусь – на 95 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.