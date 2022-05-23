В мире число заражений коронавирусом превысило 527,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 527715878 (+432073 сутки) по данным Worldometer на 6:36 23 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6300392 (+477) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 227 странах. На данный момент лечение проходит 23436705 (-255633) человек, из них 38065 (-37) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 497978781 (+687229) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 85004438 (+19979) случаями заражения, Индия – 43138393 (+2022), Бразилия – 30791220 (+11192), Франция – 29354950 (+16965) и Германия – 26085617 (+3300). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 186090, Тайвань – 79487, Австралия – 38514, Япония – 34957, США – 19979. Беларусь (-) – на 110 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1028924, Бразилия – 665680, Индия – 524459, Россия – 378350 и Мексика – 324617. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 80, Южная Корея – 54, Тайвань – 53, Индия – 46, Япония – 37. Беларусь – на 90 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.