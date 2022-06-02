В мире число заражений коронавирусом превысило 533,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 533578584 (+742477 сутки) по данным Worldometer на 8:14 2 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6315786 (+2044) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22718452 (+136084) человек, из них 36683 (-711) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 504544346 (+604349) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 86146955 (+95004) случаями заражения, Индия – 43165738 (+4372), Бразилия – 31060017 (+40979), Франция – 29545397 (+26144) и Германия – 26422135 (+52361). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 95004, Северная Корея – 93190, Тайвань – 88293, Германия – 52361, Бразилия – 40979. Беларусь (-) – на 128 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1032410, Бразилия – 666848, Индия – 524641, Россия – 379200 и Мексика – 324925. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 347, Тайвань – 122, Бразилия – 121, Великобритания – 90, Германия – 89. Беларусь – на 90 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.