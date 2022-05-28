В мире число заражений коронавирусом превысило 530,94 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 530949308 (+636014 сутки) по данным Worldometer на 6:22 28 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6309689 (+1908) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 23100385 (-113082) человек, из них 37653 (-47) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 501539234 (+747188) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 85699847 (+98249) случаями заражения, Индия – 43148500 (+970), Бразилия – 30921145 (+40633), Франция – 29439416 (+4811) и Германия – 26254124 (+14483). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 100470, США – 98249, Тайвань – 94855, Бразилия – 40633, Австралия – 38954. Беларусь (-) – на 130 (-15) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1031218, Бразилия – 666365, Индия – 524539, Россия – 378784 и Мексика – 324768. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 263, Тайвань – 126, Италия – 118, Бразилия – 117, Россия – 87. Беларусь – на 92 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.