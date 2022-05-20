В мире число заражений коронавирусом превысило 525,9 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 525904563 (+1162984 сутки) по данным Worldometer на 6:53 20 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6297118 (+1963) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 227 странах. На данный момент лечение проходит 23893060 (-49154) человек, из них 38411 (-23) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 495714385 (+1210175) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 84799040 (+88149) случаями заражения, Индия – 43131822 (+2259), Бразилия – 30752226 (+10415), Франция – 29291146 (+27842) и Германия – 26013283 (+56446). Беларусь – на 65 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 262280, Тайвань – 90378, США – 88149, Германия – 56446, Австралия – 54079. Беларусь (-) – на 129 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1028337, Бразилия – 665491, Индия – 524323, Россия – 378072 и Мексика – 324617. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Канада – 240, США – 201, Великобритания – 169, Германия – 139, Финляндия – 122. Беларусь – на 96 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.