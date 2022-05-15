В мире число заражений коронавирусом превысило 520,99 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 520999895 (+523650 сутки) по данным Worldometer на 9:32 15 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6287849 (+1073) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 39320855 (+194179) человек, из них 39096 (-53) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 475391191 (+328398) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 84209473 (+26740) случаями заражения, Индия – 43121599 (+2487), Бразилия – 30682094 (+17355), Франция – 29160802 (+30459) и Германия – 25774509 (+40929). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Тайвань – 76214, Австралия – 50434, Германия – 40929, Япония – 39228, Италия – 36042. Беларусь (-) – на 113 (+21) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1026646, Бразилия – 664920, Индия – 524214, Россия – 377571 и Мексика – 324465. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 107, Германия – 98, Италия – 91, Бразилия – 90, США – 55. Беларусь – на 85 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.