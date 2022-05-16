В мире число заражений коронавирусом превысило 521,34 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 521349566 (+349671 сутки) по данным Worldometer на 9:53 16 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6288525 (+676) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 226 странах. На данный момент лечение проходит 23141537 (-6179318) человек, из них 39018 (-78) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 491919504 (+16528313) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 84230829 (+21356) случаями заражения, Индия – 43123801 (+2202), Бразилия – 30688390 (+6296), Франция – 29183646 (+22844) и Германия – 25780270 (+5761). Беларусь – на 63 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Тайвань – 68730, Австралия – 42171, Япония – 38627, Италия – 27162, Южная Корея – 25434. Беларусь (-) – на 114 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1026670, Бразилия – 664967, Индия – 524241, Россия – 377670 и Мексика – 324465. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 99, Италия – 62, Таиланд – 51, Южная Корея – 48, Бразилия – 47. Беларусь – на 87 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.