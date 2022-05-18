В мире число заражений коронавирусом превысило 524,15 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 524154816 (+908238 сутки) по данным Worldometer на 8:38 18 мая 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6292704 (+1998) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 227 странах. На данный момент лечение проходит 23712084 (+27855) человека, из них 38871 (-181) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 494150028 (+878385) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 84473447 (+75368) случаями заражения, Индия – 43127199 (+1829), Бразилия – 30728286 (+26386), Франция – 29233309 (+43727) и Германия – 25892255 (+82591). Беларусь – на 64 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Северная Корея – 269510, Германия – 82591, США – 75368, Австралия – 67650, Тайвань – 65833. Беларусь (-) – на 130 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1027285, Бразилия – 665277, Индия – 524293, Россия – 377869 и Мексика – 324617. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 305, Бразилия – 221, Германия – 176, Италия – 148, Россия – 110. Беларусь – на 95 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.