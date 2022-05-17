ЦБ РФ повысил лимит на перевод средств за рубеж до $50 тыс. в месяц

Банк России в рамках постепенного смягчения мер валютного контроля существенно увеличил лимиты на переводы средств за рубеж для физлиц, разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.

Как говорится в сообщении регулятора, резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран в течение календарного месяца смогут перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $50 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Таким образом, этот лимит был повышен в пять раз - ранее он не мог превышать $10 тыс. в месяц.

Вместе с тем, через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте), передает Интерфакс.

Физлица - нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.

Такое же право получили и нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по договорам. До этого нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 тыс. со счета и до $5 тыс. без открытия счета.

При этом ЦБ сохранил запрет на переводы средств за границу для физлиц, не работающих в России, из поддерживающих санкции стран, а также для юрлиц из этих государств. Кроме того, продолжают действовать ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.