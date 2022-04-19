Россия в марте выдала другим странам госкредитов на почти $800 млн

Минфин России в марте 2022 года предоставил двусторонние государственные кредиты (финансовые или экспортные) иностранным государствам или их юридическим лицам на сумму 81,6 млрд российских руб., следует из опубликованных данных Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе—феврале таких кредитов было выдано на сумму 28,5 млрд руб., а в марте прошлого года — лишь на 26,2 млрд руб., передает РБК.

Исходя из среднего курса доллара к рублю за март, речь идет о сумме, эквивалентной примерно $790 млн. В рублевом выражении показатель выданных в марте кредитов сопоставим с рекордом декабря 2021 года (82,1 млрд руб.), следует из расчетов на основе данных казначейства.

По состоянию на 1 марта Россия планировала выдать госзаймов иностранным партнерам на общую сумму 374,9 млрд руб. за весь 2022 год, следовало из отчета Казначейства об исполнении федерального бюджета за январь—февраль. То есть за март Россия выполнила почти 22% годового плана.

Наиболее вероятными претендентами на получение мартовских госкредитов от России опрошенные эксперты называют Иран или Беларусь.

Минфин РБ в марте заявил, что Минск и Москва договорились об отсрочке погашения обязательств Беларуси по российским госкредитам на 5–6 лет, однако о новых госкредитах не объявлялось.

По данным Всемирного банка на конец 2020 года, крупнейшими должниками России по двусторонним госкредитам были Беларусь ($8,3 млрд), Бангладеш ($3,3 млрд), Венесуэла ($3,1 млрд), Индия ($3 млрд). Двусторонние долги перед Россией подсанкционной Сирии составляют $525 млн.