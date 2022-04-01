ЦБ России разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тыс. в месяц

Банк России установил на полгода новые пороги по суммам переводов средств за границу для физических лиц.

За один месяц человек может перевести за рубеж со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

«Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», — говорится в сообщении, передает РБК.

Эти нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, а также нерезидентов из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Ранее, 6 марта, ЦБ ограничил переводы за границу физическими лицами — резидентами до $5 тыс. в месяц в пользу физлиц-нерезидентов, включая родственников, ни со своего счета, ни при его отсутствии.

Вместе с тем, ЦБ РФ на полгода приостановил переводы за рубеж со счетов физлиц-нерезидентов из недружественных стран и не работающих в России. В начале марта регулятор ввел такие ограничения сроком на месяц.

«Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев», — сообщили в ЦБ.

Также на полгода приостановлены переводы за рубеж средств физлиц и юрлиц — нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров, сообщили в ЦБ.