Последнее обновление: 17.05.2022 11:34

Сенат США приблизил выделение Украине помощи на $40 миллиардов

Сенату США удалось провести процедурное голосование по законопроекту о предоставлении Украине военной и гуманитарной помощи на 40 миллиардов долларов.

81 сенатор проголосовал "за", а 11 "против" во время первого из трех потенциальных процедурных голосований, открывающих дорогу к окончательному принятию Сенатом законопроекта о финансировании, запрошенного администрацией Байдена для Украины, сообщает Голос Америки.

Это дало "зеленый свет" для голосования по необходимому законопроекту о помощи Украине.

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