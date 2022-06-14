США в ближайшие месяцы намерены ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

Власти Соединенных Штатов намерены направлять Украине около $1,5 млрд в месяц на поддержание работы правительства, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

"Мы уже выделили $1 млрд на эти цели через различные механизмы, мы намерены направлять еще около $1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев", - сказал он на семинаре в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона, передает Интерфакс.

Чиновник отметил, что прямая поддержка украинских властей является "одним из приоритетов" администрации президента Джо Байдена.

Он сказал, что США должны учитывать "среднесрочную и долгосрочную перспективы", а сейчас усилия США должны быть направлены на обеспечение работы правительства Украины.

Издание отмечает, что Вашингтон с января выделил на поддержку Украины $54 млрд, что больше, чем "любой другой стране, включая помощь, направленную в Афганистан в разгар военного вмешательства США".