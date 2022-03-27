Последнее обновление: 27.03.2022 09:51

США предоставят Украине помощь в сфере безопасности в размере $100 млн.

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь в размере $100 млн. на обеспечение гражданской безопасности.

"Деньги предназначены для повышения способности МВД Украины обеспечивать необходимую безопасность границ, поддерживать гражданские правоохранительные функции и защищать критически важную государственную инфраструктуру на фоне неспровоцированного и неоправданного вторжения Путина", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Чиновник отметил, что за счет финансирования Госпогранслужба и Национальная полиция Украины получит средства индивидуальной защиты, полевое снаряжение, тактическое оборудование, медицинские средства, бронетехнику и средства связи.

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