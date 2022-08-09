USAID предоставит Украине $4,5 млрд финансовой помощи

Агентство США по международному развитию (USAID) в понедельник объявило о выделении правительству Украины дополнительных 4,5 миллиарда долларов через механизм Всемирного банка.

Отмечается, что финансирование USAID будет поступать в правительство Украины по траншам. Первый из них в размере 3 миллиарда долларов ожидается в августе, передает Reuters.

Предыдущие транши помощи Украине со стороны агентства составляют 1,3 миллиарда долларов в июне и 1,7 миллиарда долларов в июле. Таким образом, общая поддержка бюджета Украины со стороны США с начала полномасштабного вторжения РФ составит 8,5 млрд долларов.

Средства США должны помочь украинскому правительству оказывать базовые услуги, в частности, социальную и финансовую помощь населению, детям с ограниченными возможностями и миллионам внутренне перемещенных лиц.

В USAID отметили, что бюджетная поддержка США позволила правительству Украины поддерживать поставки газа и электроэнергии в больницы, школы и другую критическую инфраструктуру и доставлять срочно необходимые гуманитарные грузы гражданам. Также средства пошли на выплаты врачам, учителям и другим бюджетным работникам.

Агентство отмечает, что Всемирный банк вместе с сторонними надзорными органами внедрили "надежные меры пресечения", чтобы убедиться, что средства будут направляться по назначению.