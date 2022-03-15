Байден подписал законопроект, включающий помощь Украине на 13,6 млрд долларов

Президент США Джо Байден во вторник подписал законопроект на 1,5 триллиона долларов, который финансирует федеральные операции до сентября и направляет более 13 миллиардов долларов на помощь Украине в войне с Россией.

"Через минуту я подпишу этот двухпартийный законопроект о государственном финансировании. Этим законопроектом мы собираемся послать сигнал американскому народу сигнал о том, что демократы и республиканцы действительно собираются вместе и что-то делают для выполнения наших самых основных обязанностей... Этот законопроект также включает в себя историческое финансирование в размере 13,6 млрд долларов для ответа на вторжение России в Украину и его воздействие на соседние страны", - заявил американский президент.

Эти деньги пойдут на оборонное военное оборудование и обучение, а также на помощь украинским беженцам как внутри страны, так и в соседних странах, передает УНН.

"Мы идем дальше, чтобы усилить поддержку храбрых людей Украины, которые защищают свою страну", — сказал Байден во вторник, прежде чем подписать законопроект.