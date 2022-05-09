США ввели санкции против "Первого канала", НТВ, "России-1", Сбербанка, Газпромбанка

Администрация США объявила в воскресенье, что вводит санкции в отношении трех российских государственных телеканалов - Первого канала, НТВ, "России-1".

"США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов - акционерного общества "Первый канал", телестанции "Россия-1", акционерного общества "Телекомпания НТВ"", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7, передает Интерфакс.

Со своей стороны, представитель администрации США в ходе брифинга пояснил, что в рамках санкций американские рекламные кампании, технологии вещания, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут доступны эти трем телеканалам.

Американские власти также вводят порядка 2,6 тыс. визовых ограничений "в ответ на нарушения прав человека (...) со стороны российских военнослужащих и белорусских чиновников".

Помимо этого, отметил чиновник, администрация США вводит санкции в отношении руководства крупных российских банков, в частности, Сбербанка и Газпромбанка. Таким образом, по данным Белого дома, под санкции США попали 8 представителей руководства Сбербанка, 27 - Газпромбанка. Также под санкциями - Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний.

В SDN list (Specially designated nationals list), в частности, включены восемь топ-менеджеров Сбербанка: Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.

Под блокирующие санкции США также попали 17 топ-менеджеров Газпромбанка: Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Александр Соболь, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс. Кроме того, в SDN list были включены лица, входившие (по последним открытым данным) в совет директоров Газпромбанка: Владимир Дмитриев, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Михаил Росеев, Фамиль Садыгов, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Вячеслав Тюрин.

Сам Сбербанк тоже находится под блокирующими санкциями США. В отношении Газпромбанка действуют секторальные ограничения.

Также американским компаниям запретят оказывать ряд консалтинговых услуг клиентам из России и экспортировать в РФ используемое в промышленности оборудование (бульдозеры, промышленные двигатели, бойлерные установки, оборудование для вентиляции и пр.).