Байден разрешит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины

Президент США Джозеф Байден предложит одобрить всеобъемлющий пакет законов, которые предусматривают использование конфискуемых активов российских бизнесменов для оказания помощи Украине.

"Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие инструменты правоохранительных органов", - говорится в сообщении Белого Дома.

Для упрощения процесса ареста активов российских олигархов, расширения подлежащих аресту активов и поступления доходов в Украину предлагается создать упрощенный административный процесс с участием Минфина и Минюста США для конфискации имущества в Соединенных Штатах, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями.

Кроме того, предполагается разрешить передачу доходов от конфискованной собственности Украине для устранения ущерба от российской агрессии.

"Это предложение улучшит возможности Соединенных Штатов по использованию конфискованных средств олигархов для возмещения ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Согласно предложению, министерства юстиции, казначейства и Госдеп будут совместно работать над использованием конфискованных средств, связанных с коррупцией, нарушениями санкций и экспортного контроля, а также другими определенными правонарушениями, для возмещения ущерба от российской агрессии в отношении Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно действующему законодательству, Соединенные Штаты могут конфисковать доходы от нарушения санкций, но не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушению санкций. Предложение Байдена, как сообщается, устраняет этот пробел.

Предполагается также определить уклонение от санкций как "рэкетирскую деятельность".

Также пакет предполагает улучшить возможности Соединенных Штатов по преследованию за отмывание денег путем увеличения срока давности с пяти до десяти лет.