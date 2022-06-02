США ввели санкции против близких соратников Путина, министров и спикера МИД РФ Захарову

Соединенные Штаты Америки расширили санкционные ограничения на новых лиц из окружения Путина и властей РФ.

"Новые санкции коснутся связанной с Кремлем брокерской компании по продаже яхт, нескольких известных представителей власти РФ и близкого соратника Путина, финансового руководителя Сергея Ролдугина, который занимается оффшорными активами президента Путина", -говорится в сообщении Минфина США.

Напоминают, что Ролдугин – виолончелист, дирижер и руководитель Санкт-Петербургского дома музыки – близкий соратник Путина и является частью системы управления его оффшорными активами. Они знакомы более сорока лет, также Ролдугин - крестный отец одной из дочерей Путина. Под санкции попала также его супруга, оперная певица Елена Миртова. Ролдугин уже находится в санкционных списках ЕС, Британии, Австралии и Новой Зеландии.

Также в санкционный список попали:

Юрий Слюсарь, руководитель государственной компании "Объединенная авиастроительная корпорация", являющийся важным поставщиком оборудования для российской армии;

Виталий Савельев – министр транспорта РФ, член Совета директоров "Российской железной дороги" и глава Совета директоров "Аэрофлота";

Максим Решетников – министр экономического развития РФ, входящий также в руководство ВТБ Банка, "Российской железной дороги" и ВЕБ.РФ;

Ирек Файзуллин – министр строительства и ЖКХ, член совета директоров "Российской железной дороги";

Дмитрий Григоренко – вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ.

Санкции предусматривают замораживание всех активов на территории США или под контролем граждан или резидентов США, замораживаются в том числе активы, прямо или косвенно на 50% или более принадлежащие указанным лицам; с ними запрещаются транзакции без получения спецразрешения, предусмотренного для отдельных исключений, а также предоставление в пользу этих лиц или получение от них средств, товаров и услуг.

"Госдеп наложил санкции на пятерых российских олигархов и представителей российской элиты, в том числе пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову, лидера "Севергрупп" и одного из богатейших миллионеров России Алексея Мордашова и членов семей и компании, которые связаны с ними. Минторговли добавляет еще 71 лицо из РФ и Беларуси в список компаний, далее ограничивая возможности российской армии получать технологии и другие материалы, необходимые для продолжения агрессии", - информирует Минфин США.

Минфин США наложил санкции на ряд яхт, связанных с российской элитой и лично президентом РФ Владимиром Путиным, а также обслуживающие их компании. Всего под санкции попали семь яхт, 16 компаний и три самолета/вертолета.

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) определило как связанные с Путиным яхту Graceful под флагом РФ и Olympia под флагом Каймановых островов. На них он совершил ряд путешествий, в том числе в 2021 году в Черном море, когда к нему присоединился Александр Лукашенко.

Под санкции также попадают компании и одно лицо, которые привлечены к управлению этими яхтами или являются формальными владельцами. Это SCF Management Services Cyprus Ltd; компании Ironstone Marine Investments, JSC Argument и её акционерный собственник Андрей Гасилов и O’Neill Assets Corporation.

Как связанные с Путиным определили также яхты Shellest и Nega, принадлежащие российской компании Revival of Maritime Traditions и Limited Liability Company Gelios. Shellest периодически появляется у места, где расположен черноморский дворец Путина, а яхту Nega он использовал для путешествий на севере России.

Под санкции попала и брокерская компания Imperial Yachts SARL, занимающаяся обслуживанием элитных яхт, и её российский гендиректор. Компания имеет отдельный офис в России и обслуживает яхты многих представителей российской элиты, включая ближайшее окружение Путина. Ограничения применяют и к компаниям, связанным с её гендиректором – Nord Marine, "Яхт-Трейд", Bilding Management, "Норд Марин Инжиниринг".

В санкционный список включены зарегистрированная в Сан-Марино Skyline Aviation за деятельность в оккупированном Крыму и связанный с ней самолет T7-OKY; яхта Sea Rhapsody, Madame Gu и размещенный на ней вертолет 3A-MGU, частный самолет P4-MGU. Последние три считают связанными с депутатом Госдумы РФ, миллиардером Андреем Скочем.