Последнее обновление: 21.04.2022 16:36

МИД РФ бессрочно запретил въезд в Россию Камале Харрис и Марку Цукербергу

Российский МИД опубликовал список граждан США, которым “закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе”.

В списке из 29 позиций – вице-президент Камала Харрис, представители ведомств, журналисты и Марк Цукерберг.

В числе тех, кто, по мнению МИД РФ, “формирует русофобскую повестку дня”, замминистра обороны США Джон Кирби, официальный представитель Госдепа Эдвард Прайс, директор социальной сети LinkedIn Райан Рослански, главный редактор англоязычной версии Meduza.io Кевин Ротрок, колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус.

Кроме того ведомство опубликовало еще один список из 61 канадского гражданина – им всем тоже бессрочно запрещен въезд в Россию.

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