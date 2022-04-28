США направят на поддержку Украины арестованные российские активы

Палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные российские активы на поддержку Украины.

Законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.

В тексте документа говорится, что президенту США Джо Байдену следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции». В частности, речь идет об активах иностранцев, полученных владельцами благодаря поддержке российских властей.

Общая стоимость изъятых активов оценивается в сумму от $2 млн, они включают собственность российских энергетических компаний. Авторы законопроекта предложили направить средства от продажи активов «на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, на содействие украинцам в переселении в другие страны».

Помимо этого средства хотят направить на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в середине апреля заявил, что американские власти не будут возвращать замороженные активы российских бизнесменов. «Поскольку мы захватываем эти активы, наша цель не заключается в том, чтобы вернуть их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше», — сказал Салливан.