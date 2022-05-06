С 24 февраля в Беларусь прибыли более 25 тысяч граждан Украины

С 24 февраля по 6 мая в Беларусь прибыли 25630 граждан Украины, сообщил Госпогранкомитет РБ.

По данным ведомства, через украинско-белорусскую границу в страну попал 15781 житель Украины, транзитом через Польшу — 8758, через Литву — 947, через Латвию — 144.

За прошедшие сутки в Беларусь с украинской территории прибыло 138 граждан Украины, из них транзитом через Польшу — 118, через Литву – 14, Латвию – 6.

ГПК напоминает, что с 3 апреля иностранцам, прибывающим в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда в страну не нужен ПЦР-тест (сертификат).