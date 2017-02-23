Жители Донбасса могут получить убежище в Беларуси и без документов - МИД

Жители Донбасса могут получить убежище или дополнительную защиту в Беларуси, даже не имея документов. Об этом заявил начальник управления информации, пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

"Каждый случай рассматривается отдельно. Случается, что у человека на руках есть только водительской удостоверение или вообще все документы утрачены", - сказал Мирончик.

При этом он напомнил, что указом президента жители Донецкой и Луганской областей Украины освобождены от необходимости предоставлять, документы необходимые для обращение на получение убежища или дополнительной защиты. Мирончик отметил, что данный механизм действует с 2014 года и жалоб по этому поводу от жителей Донецкой и Луганской областей не поступало.

По данным МИДа, за время конфликта на Украине в Беларусь с обеих сторон линии соприкосновения прибыло около 160 тысяч человек из Луганской и Донецкой областей.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что паспорт самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не признаются в Беларуси документом, пригодным для пересечения границы.

Как известно, Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, "до политического урегулирования ситуации в этих районах".