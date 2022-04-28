Последнее обновление: 28.04.2022 09:44

Указ об обязательной дезинфекции транспорта вступает в силу с 1 мая

Указ №154 от 26 апреля 2022 года, предусматривающий обязательную дезинфекцию всех транспортных средств, въезжающих на территорию Беларуси через пункты пропуска на границе, вступает в силу уже с 1 мая.

Указ подписан «в целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний человека и животных».

«Установить, что транспортные средства подлежат обязательной дезинфекции при въезде на территорию Республики Беларусь», - говорится в документе.

Под транспортными средствами в указе понимаются «автобусы, легковые и грузовые автомобили, зарегистрированные в Республике Беларусь или за ее пределами».

Для прохождения дезинфекции необходимо будет приобретать контрольную марку.

«…при отсутствии у водителя или владельца транспортного средства контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не подлежит ввозу в Республику Беларусь», - отмечается в документе.

Осуществлять обязательную дезинфекцию будет компания "БелГлобалГарант", соучредителем которой является председатель Беларусской теннисной федерации Сергей Тетерин.



<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование