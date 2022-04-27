Белорусская ассоциация журналистов удостоена премии ЮНЕСКО за свободу печати 2022 года

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) стала лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за свободу печати 2022 года по рекомендации Международного жюри профессионалов СМИ.

Церемония награждения состоится 2 мая в Пунта-дель-Эсте, Уругвай, по случаю Глобальной конференции, посвященной Всемирному дню свободы печати, и будет транслироваться в режиме онлайн, говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО.

«Присуждая премию БАЖ, мы поддерживаем всех журналистов по всему миру, которые критикуют, выступают против и разоблачают авторитарных политиков и режимы, передавая правдивую информацию и продвигая свободу выражения мнений. Сегодня мы приветствуем и восхваляем их; мы находим способ сказать: мы с вами и ценим ваше мужество», - заявила Альфред Лела, Председатель международного жюри премии.

Премия в размере 25 000 долларов США присуждается за выдающийся вклад в защиту или продвижение свободы прессы, особенно перед лицом опасности. Она названа в честь Гильермо Кано Исасы, колумбийского журналиста, который был убит перед офисом своей газеты El Espectador в Боготе, Колумбия, 17 декабря 1986 года.

Премия финансируется Фондом Гильермо Кано Исасы (Колумбия), Helsingin Sanomat. Foundation (Финляндия), Namibia Media Trust, Democracy & Media Foundation Stichting Democratie & Media (Нидерланды) и Thomson Reuters Foundation.

Глобальная конференция, посвященная Всемирному дню свободы печати 2022 года, пройдет со 2 по 5 мая в гибридном формате в Пунта-дель-Эсте, Уругвай.