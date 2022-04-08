СК Беларуси сообщил о $4 млн. финансирования по делу «БелаПАН»

Следственный комитет Беларуси заявил, что по делу БелаПАН установлено финансирование экстремистской деятельности на общую сумму не менее $4 млн.

«В ходе анализа финансовой деятельности агентства установлено, что не менее 18 иностранных организаций начиная еще с 2014 года осуществляли его скрытое финансирование на сумму не менее 1 600 000 долларов США», - сказано в сообщении.

«Кроме того, в прошлом году иностранными объединениями выделены сотни тысяч долларов на создание YouTube-канала, специализирующегося на укреплении деструктивного и экстремистского настроения в стране, а также дискредитации Республики Беларусь на международной арене», - утверждает СК РБ.

В ходе предварительного расследования следователями во взаимодействии с ИМНС Первомайского района города Минска установлены нарушения руководителями агентства налогового законодательства в части уклонения от уплаты налогов.

«Александров, Новожилов, а также иные лица с 2015 года по 2021 год, из корыстных побуждений, уклонились от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговую отчетность заведомо ложных сведений, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь суммы в крупном размере, не менее 449 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в рамках уголовного дела были задержаны должностные лица и работники белорусского информационного агентства БелаПАН – Дмитрий Новожилов, Андрей Александров, Ирина Левшина и Ирина Злобина.

На основании собранных доказательств УСК по городу Минску Андрею Александрову, Дмитрию Новожилову, Ирине Злобиной и Ирине Левшиной в зависимости от роли каждого из них предъявлены обвинения по следующим статьям УК РБ - ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов); ч.2 ст.342 (иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок); ч.1 ст.356 (измена государству); ч.1 ст.361-1 (создание и руководство экстремистским формированием).

КГБ Беларуси признал группу лиц из числа руководителей и работников агентства БелаПАН экстремистским формированием.