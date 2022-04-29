Власти обвинили Ирину Славникову в создании экстремистского формирования «БЕЛСАТ»

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего журналиста «Белсата» Ирины Славниковой, предъявив ей обвинения в создании экстремистского формирования «БЕЛСАТ».

«Обвиняемая, 50-летняя уроженка Гомеля, в 2020-2021 годах объединила группу граждан, которые под ее управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на многочисленных польских медиаресурсах», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«При расследовании уголовного дела получены неопровержимые доказательства, что именно она формировала состав сообщества, распределяла роли, корректировала новостную повестку, материально обеспечивала и финансировала деятельность преступной группы», - отмечается в сообщении.

Славниковой предъявлены обвинения по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации) и ч.1 ст.361-1 (руководство экстремистским формированием) УК РБ.

«Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд», - отмечается в сообщении.

Министерством внутренних дел группа граждан «БЕЛСАТ» признана экстремистским формированием, а ее деятельность запрещена на территории РБ.