Главред «Новага часу» Оксана Колб признана политзаключенной

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенной главного редактора газеты «Новы час» Оксану Колб.

Она была задержана 20 апреля после обыска и допроса в Следственном комитете РБ. 22 апреля стало известно, что ей предъявлено обвинение по статье 342 ч. 1 УК РФ — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

«… считаем, что данные действия в отношении Оксаны Колб являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения в стране неподцензурной информации и продолжением атаки на свободу слова. После президентских выборов 2020 года в Беларуси были заблокированы десятки общественно-политических и медийных сайтов, ряд печатных изданий были вынуждены прекратить свою деятельность, а журналисты и работники белорусского медиасектора были отправлены в тюрьму», - говорится в заявлении правозащитников.

Правозащитники убеждены, что «реальными основаниями для привлечения к уголовной ответственности Оксаны Колб являются политические мотивы, направленные на прекращение или изменение характера ее публичной деятельности в законных целях в связи с ненасильственным осуществлением свободы слова и распространения информации».

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 1144 человек.