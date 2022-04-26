Сегодня отмечается 36 годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС: с разницей в две секунды состоялись два взрыва на четвертом реакторе, обрушилась часть зданий, начался большой пожар, огромное количество радиоактивных веществ было выброшено в атмосферу.

Многодневный пожар пытались потушить сотни пожарных и работников аварийных служб. Многие из них впоследствии умерли от лучевой болезни. Более 100 тысяч жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы после аварии.

Чтобы предотвратить подобные аварии в будущем, в конце 1986 года четвертый реактор накрыли специальным "саркофагом" и Чернобыльскую АЭС снова ввели в эксплуатацию. В последующие годы из-за крупных пожаров отключили остальные три реактора.

В 2019 году над станцией запустили новый "саркофаг", поскольку старый был уже непригоден. В настоящее время Чернобыльская АЭС готовится к полному выводу из эксплуатации.

Авария на Чернобыльской АЭС вызывала катастрофическое загрязнение окружающей среды. Территория города Припять до сих пор считается непригодной для жизни. Авария сильно подорвала доверие общественности к ядерной энергетике. С 1986 по 2002 год в мире не было построено ни одной атомной электростанции.

Точное число жертв аварии установить не удалось, поскольку многие люди умирали спустя годы. 30 сотрудников АЭС умерли в первые дни и недели аварии, ещё сотни тысяч людей умерли в следующие несколько лет от онкологических заболеваний и лучевой болезни.

26 апреля является днем памяти о самой катастрофе и погибших в ней, а также героизма работников станции, ликвидаторов, пожарных, медиков и всех людей, причастных к ликвидации последствий аварии.

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе.