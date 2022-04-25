Власти РБ обязали литовские школы вести обучение на белорусском или русском языке

Белорусские власти обязали две существующие в стране литовские школы с 1 сентября перевести обучение на русский или белорусский язык, сообщает BNS.

"От белорусской стороны поступило сообщение, что с 1 сентября все школы для национальных меньшинств должны выбирать язык обучения - русский или белорусский", - сказал замминистра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас.

«Одним словом, литовский язык останется только предметом», — добавил он.

В настоящее время в Беларуси есть две литовские школы - Пелясская и Рымдзюнская. По данным Министерства образования Литвы, науки и спорта, Рымдзюнская школа, построенная в 1996 году на литовские средства, содержится за счет Беларуси, а Пелясской школе выделяет финансирование литовское министерство. В Пелясской школе 127 учеников и 23 учителя, 11 из которых являются гражданами Литвы. В Рымдзюнской - 82 ученика и 18 учителей, 14 из которых являются гражданами Литвы.

Пресс-секретарь министра образования Литвы Дайнорас Лукас сообщил, что литовские дипломаты уведомили Минск о том, что такое решение неприемлемо.

"МИД уведомил белорусскую сторону о неприемлемости такого решения, поскольку оно нарушает двусторонние договоренности и ограничивает право белорусских литовцев на обучение на родном языке", - сказал представитель министра.

По его словам, если в Пелясской школе не разрешат преподавание на литовском языке, будет рассмотрен вопрос о прекращении финансирования. По словам представителя министра, эта ситуация «печальна».