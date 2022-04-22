Минобороны РФ подтвердило имперские планы Кремля

Российская армия в ходе второго этапа военного вторжения в Украину должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной.

Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев, передает ТАСС.

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинских военных сил, черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в страны", - сказал замкомандующего.

"Контроль над Югом Украины - это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", - заявил он.

То есть денацификация, забота о русском населении, возможное членство Украины в НАТО – всё это лишь фантики, в которые завернуты имперские планы нынешнего руководства Кремля – восстановить территории СССР, заполучив полный контроль над северной частью Черного моря.

Миннекаев добавил, что вторжение должно быть "успешно доведено до логического завершения". Он заявил, что все поставленные задачи будут выполнены: "Не мы начинали эту войну, но мы ее закончим".