Последнее обновление: 08.04.2022 14:33

Полиция Москвы задержала напавшего на главреда «Новой газеты»

Полицейские задержали мужчину, который облил главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова красной краской в вагоне поезда.

"Сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва - Рязанская в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель столицы 1984 года рождения, подозреваемый в причастности к инциденту, произошедшему 7 апреля в поезде сообщением Москва - Самара", - говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО

Вечером 7 апреля неизвестный облил Муратова красной краской в вагоне поезда Москва — Самара на Казанском вокзале. Пострадавший сообщил, что тот выкрикнул: «Вот тебе за наших пацанов!» Журналист прошел медицинское обследование, написала газета утром 8 апреля. У него диагностирован ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела.

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