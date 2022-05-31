Депутат Госдумы РФ предложил похитить министра обороны страны НАТО

Российский депутат Олег Морозов предлагает похитить министра обороны одной из стран НАТО, когда он будет ехать в Украину.

Морозов на ток-шоу у Скабеевой заявил, что, возможно, министр страны НАТО сядет на поезд в Киев, чтобы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Но он бы не приехал. Очнулся бы где-нибудь в Москве", – добавил он.

"Вы имеете в виду, что мы бы его выкрали?" – спросила Скабеева. "Да, и тогда бы мы узнали, кто что заказал, кто за что конкретно отвечает", – ответил Морозов и пригрозил: "Все военные министры, которые едут в Киев, должны подумать о том, каково это – проснуться в Москве".

Морозов – член партии "Единая Россия" и депутат с 1993 года.