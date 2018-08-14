Последнее обновление: 14.08.2018 14:37

Экс-посол Грузии в Украине назвал следующих возможных жертв Путина

Бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе полагает, что война России против Грузии началась не в 2008 году, а в 1991 году и все 27 лет после восстановления государственной независимости Грузия живет в условиях конфликта.

Дипломат напомнил, что еще в 2008 году на международных форумах звучала гипотеза, что следующей может быть Украина, передает УНИАН.

«В августе 2008-го мы говорили, что следующей может быть Украина. И вновь нас не слышали. Последние несколько лет с момента начала трагических событий на востоке Украины, мы говорим, что следующие — страны Балтии и Польша. И, поскольку агрессия подошла близко к границам Евросоюза, европейцы больше задумались над этими угрозами, ввели санкции против России. Это правильно, но санкции должны быть еще жестче. Потому что с нынешними санкциями агрессивные действия РФ не остановить. И тогда будут следующие цели…», - заявил он.

По словам Катамадзе, до прихода к власти команды Януковича Украина была на подъеме, однако серьезный урон нанесла Россия, которая начала активно вмешиваться во внутренние дела соседнего государства.

«Почему я сейчас об этом говорю в контексте данного вопроса? Белорусам и казахам было бы ошибочно думать, что нечто подобное не может произойти с их странами, и что какими-то действиями они могут отсрочить этот процесс. Сейчас все должны быть едины как никогда, чтобы остановить агрессивные действия России. Иначе развиваться начнут самые разнообразные сценарии», - сказал дипломат.

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