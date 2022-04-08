Полиция РФ начала поиски напавших в поезде на главреда "Новой газеты" Муратова

Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых в нападении на главного редактора "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в вагоне поезда.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службe управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

"Сотрудниками транспортной полиции организован комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление личностей обоих мужчин и их задержание. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали журналистам в управлении в четверг.

По данным МВД, во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон.

"Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись", - сообщили в пресс-службе.

Ранее об инциденте сообщили в телеграм-канале "Новой" со ссылкой на Муратова. По словам главреда газеты, неизвестные облили его в поезде масляной краской с ацетоном со словами: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".