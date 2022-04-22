Россия лишилась статуса наблюдателя в Организации американских государств

Совет Организации американских государств (ОАГ) приостановил статус России в качестве наблюдателя при организации из-за ситуации вокруг Украины.

«25 голосами за Постоянный совет ОАГ одобрил резолюцию «О приостановке статуса Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при ОАГ», — говорится в сообщении ОАГ.

Ни одно государство не проголосовало против, восемь представителей стран воздержались, среди них Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины. В списке проголосовавших за значится Венесуэла, при этом в организации от страны голосовал представитель, назначенный оппозицией, а не правительством.

В документе ОГА говорится, что статус России приостановлен, «пока российское правительство не прекратит военные действия, не выведет все свои вооруженные силы и военную технику c Украины в пределах ее международно-признанных границ и не вернется на путь диалога и дипломатии», передает РБК.

Организация американских государств была основана в 1948 году по инициативе США. ОАГ объединяет абсолютное большинство стран Северной и Южной Америки, за исключением Кубы и Венесуэлы. Статус стран-наблюдателей есть у около 70 стран, в том числе, Украины, Казахстана и Грузии.