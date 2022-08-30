Мировые лидеры выступили с заявлениями о смерти Горбачева

Мировые лидеры отреагировали на смерть первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева заявлениями о том, что мир не забудет его вклад в окончание холодной войны и падение железного занавеса.

"Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали. Он сыграл решающую роль в окончании холодной войны и падении железного занавеса, что открыло дорогу к свободной Европе. Это наследие мы не забудем" - написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Как лидер СССР он работал с президентом Рональдом Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, чтобы облегчить жизнь людям во всем мире, которые молились о прекращении гонки вооружений. После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы", — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

По словам президента США, действия Горбачева характеризовали его как "редкого лидера", лидера с достаточным "воображением, чтобы увидеть возможное другое будущее, и смелостью рискнуть всей своей карьерой ради своего достижения".

"Я расстроен новостью о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которое он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения. Во времена агрессии Путина в Украине, его неутомимая преданность открытию советского общества остается примером для всех нас", - заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил "глубокую скорбь" после смерти Михаила Горбачева. Он сказал, что отдает должное "исключительному государственному деятелю, изменившему ход истории".

"Он сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы мирным путем положить конец холодной войне", - заявил Гутерреш, добавив, что "мир потерял великого лидера, преданного многосторонности, и неутомимого борца за мир".

"Мои соболезнования по поводу смерти Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл русским путь к свободе. Его стремление к миру в Европе изменило нашу общую историю" - написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после затяжной болезни.

В 1985 г. Горбачев стал генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Он также являлся первым и единственным президентом СССР. По его инициативе в 1985-1991 годах была предпринята попытка многосторонних реформ в стране под названием "перестройка". В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира.

В 2014 году Горбачев признался, что НАТО никогда не обещало России не расширяться на восток.