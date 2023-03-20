Последнее обновление: 20.03.2023 13:10

Медведев пригрозил ударом гиперзвуковой ракетой "Оникс" по Гааге

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Международному уголовному суду в Гааге, который на прошлой неделе выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию.

Медведев в своем телеграм-канале назвал решение МУС "окончательным обрушением системы международного права", после чего перешел на другую лексику. По выражению Медведева, "этот говенный, никому не нужный МУС, созданный на базе Римского статута", за время своего существования смог привлечь к ответственности только "три десятка никому не известных лиц", а, например, президент Судана "плевал на эти обвинения", сообщает BBC.

"И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же Пиндостана.

Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо», - пригрозил Медведев.

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