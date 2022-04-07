Новые санкции США против Беларуси и России будет крайне сложно отменить

Американский сенат проголосовал за лишение России и Беларуси привилегий в торговле, что фактически открывает дорогу к торговым войнам и позволяет США вводить какие угодно пошлины на российские товары и услуги.

В дополнение сенат законодательно закрепил введенный ранее запрет на импорт российских энергоносителей.

Пока что во всем этом почти нет практического смысла, поскольку США и без того запретили 99% торговли с Россией, включая импорт нефти и газа, после ее вторжения в Украину, да к тому же лишили возможности расплачиваться долларами.

Однако предыдущие запреты вводились указами президента, и снять их может росчерком пера действующий хозяин Белого дома или тот, кто придет ему на смену.

А вот для отмены этих законов придется собрать большинство в сенате, что в нынешних США возможно только ради такой объединяющей в своем благородстве цели, как защита демократии от тирании и мирных жителей от бомб, пишет BBC.

Правда, отмена режима наибольшего благоприятствования в торговле действует только до 1 января 2024 года - именно этой датой ограничено право президента вводить любые пошлины, а чиновников - требовать исключения России из Всемирной торговой организации. Запрет на импорт нефти и газа в США (которые сами – крупнейший мировой производитель этих ресурсов) – бессрочный.

Кроме того, закон наделяет президента перманентным правом вводить личные санкции – запрещать въезд и арестовывать имущество лиц, которым вменяется нарушение прав человека или коррупция.

Отмена преференций в торговле обещает России торговлю с США с ограничениями на уровне Северной Кореи и Кубы.

Решение лишить Россию режима наибольшего благоприятствования приняли все страны “Большой семерки”. Парламент каждой из них должен ратифицировать его, как это случилось сегодня в американском сенате.