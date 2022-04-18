В мире число заражений коронавирусом превысило 504,81 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 504810371 (+412631 сутки) по данным Worldometer на 9:51 18 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6223282 (+1272) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 42579762 (-401572) человека, из них 42198 (-297) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 456007327 (+812931) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82316348 (+7235) случаями заражения, Индия – 43044280 (+2183), Бразилия – 30252618 (+2541), Франция – 27771024 (+86650) и Германия – 23438293 (+26716). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 93001, Франция – 86650, Италия – 51993, Япония – 47009, Австралия – 33193. Беларусь (432) – на 37 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1015451, Бразилия – 662011, Индия – 521965, Россия – 373500 и Мексика – 323938. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 233, Южная Корея – 203, Таиланд – 128, Италия – 85, Греция – 51. Беларусь – на 45 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 974478 случаев заражения коронавирусом и 6901 смерть.