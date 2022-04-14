В мире число заражений коронавирусом превысило 502,14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 502141324 (+976404 сутки) по данным Worldometer на 6:15 14 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6214082 (+4418) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 43839675 (+175316) человек, из них 43176 (-233) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 452087567 (+796670) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82192880 (+37588) случаями заражения, Индия – 43038882 (+866), Бразилия – 30210853 (+26924), Франция – 27310055 (+146426) и Германия – 23116402 (+179888). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 195370, Германия – 179888, Франция – 146426, Италия – 62037, Австралия – 53380. Беларусь (899) – на 48 (+20) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1014114, Бразилия – 661710, Индия – 521767, Россия – 372512 и Мексика – 323805. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 331, Германия – 307, Россия – 267, Южная Корея – 184, Бразилия – 158. Беларусь – на 50 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 971649 случаев заражения коронавирусом и 6885 смертей.