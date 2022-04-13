В мире число заражений коронавирусом превысило 501,16 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 501164920 (+1153935 сутки) по данным Worldometer на 6:54 13 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6209664 (+3713) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 43664359 (-290975) человек, из них 43409 (-1252) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 451290897 (+1441197) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82133342 (+28994) случаями заражения, Индия – 43037388 (+460), Бразилия – 30183929 (+22724), Франция – 27163629 (+190762) и Германия – 22936514 (+164628). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Южная Корея – 210676, Франция – 190762, Германия – 164628, Италия – 83643, Австралия – 45563. Беларусь (307) – на 68 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1013044, Бразилия – 661552, Индия – 521746, Россия – 372245 и Мексика – 323727. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 505, Великобритания – 288, Германия – 288, Россия – 281, Южная Корея – 171. Беларусь – на 47 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 970750 случаев заражения коронавирусом и 6882 смерти.