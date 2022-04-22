В мире число заражений коронавирусом превысило 507,91 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 507912123 (+895713 сутки) по данным Worldometer на 8:00 22 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6236644 (+4482) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 41378266 (-157420) человек, из них 41811 (-94) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 460297213 (+1048651) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82553058 (+45204) случаями заражения, Индия – 43052245 (+2451), Бразилия – 30330629 (+18660), Франция – 28076017 (+104007) и Германия – 23915437 (+139849). Беларусь – на 63 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 139849, Франция – 104007, Южная Корея – 90825, Италия – 75020, Австралия – 54557. Беларусь (695) – на 50 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1017609, Бразилия – 662556, Индия – 522116, Россия – 374368 и Мексика – 324004. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Великобритания – 646, Германия – 390, США – 299, Россия – 197, Франция – 185. Беларусь – на 47 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 976261 случай заражения коронавирусом и 6917 смертей.