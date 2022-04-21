В мире число заражений коронавирусом превысило 507,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 507016410 (+948344 сутки) по данным Worldometer на 6:31 21 апреля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6232162 (+3919) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 225 странах. На данный момент лечение проходит 41535686 (-105575) человек, из них 41905 (-74) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 459248562 (+1050000) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 82488517 (+46565) случаями заражения, Индия – 43049507 (+1913), Бразилия – 30311969 (+32699), Франция – 27972010 (+155711) и Германия – 23775588 (+187233). Беларусь – на 62 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 187233, Франция – 155711, Южная Корея – 111280, Италия – 99848, Австралия – 51325. Беларусь (605) – на 51 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1017093, Бразилия – 662470, Индия – 522039, Россия – 374171 и Мексика – 323973. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Великобритания – 508, США – 408, Германия – 361, Франция – 227, Россия – 223. Беларусь – на 46 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 975566 случаев заражения коронавирусом и 6914 смертей.