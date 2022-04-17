Россия может начать следующую фазу войны в Украине в ближайшие дни

Россия может начать следующую фазу войны в Украине уже в ближайшие дни, поэтому США пытаются убедить союзников отправить в Украину больше артиллерии и боеприпасов.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в Пентагоне, пишет УНН.

«Россия может начать следующий этап войны в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели", — пишет издание.

Официальные лица на условиях анонимности сообщили, что США работают над тем, чтобы убедить своих союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились во время следующей фазы наступления. По оценке США, это может произойти в ближайшие дни.