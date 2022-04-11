Премьер Грузии заявил об отсутствии планов открывать «второй фронт»

Грузия не будет открывать «второй фронт» ради поддержки Украины, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Другого фронта в Грузии не будет, мы этого не допустим и будем продолжать защищать наших граждан и наше государство», — сказал Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, то, что происходит на Украине, — трагедия, и Грузия должна поддерживать мир и стабильность.

За открытие «вторых фронтов» в конце марта выступал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он также заявил, что Грузия по отношению к Украине «ведет себя не очень корректно, мягко говоря».

25 февраля, на следующий день после начала российской спецоперации, Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить антироссийские санкции, поскольку это навредит стране и населению. Он также заявил, что Тбилиси будет руководствоваться только национальными интересами.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Грузинский президент Саломе Зурабишвили просила его вернуть посла, чтобы «в эти тяжелейшие минуты связь между народами укреплялась». По ее словам, несогласие между Киевом и Тбилиси «выгодно только России». Она также заявила, что Грузия «участвует во всех международных финансовых санкциях» и это влияет на финансовый сектор страны, а также во всех резолюциях в поддержку Украины.

На прошлой неделе спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался принять приглашение председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука посетить город Буча. Он назвал это приглашение неуместным из-за «попыток отделить народ Грузии от власти, требований открыть второй фронт, необоснованных дипломатических демаршей, безосновательного обвинения в контрабанде или обвинений в попытке нагреть руки на несчастье украинского народа» со стороны Киева.