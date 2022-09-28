Президент Грузии назвала "цинизмом" псевдореферендумы РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "циничными действиями" так называемые "референдумы", организованные Россией на оккупированных территориях Украины.

"Мы должны категорически осудить проводимые в Восточной Украине референдумы. Мы знаем, что означают референдумы на оккупированных территориях, тем более в условиях войны. Это крайне циничные действия России, абсолютно неприемлемые для нас, для мира, для цивилизованных людей", - заявила Зурабишвили в памятный для Грузии день падения Сухуми, передает "Новости-Грузия".